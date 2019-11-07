، "وزير الثقافة" مغردًا: الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد لقائه "آل الشيخ" وأكد: القادم أجمل

أعلن وزير الثقافة من خلال تغريدة بثها على حسابه في "تويتر"؛ عن تفاصيل الفنون التي ستدرج في التعليم، كاشفًا عن دخول الموسيقى والمسرح والفنون في التعليم، وذلك عقب لقائه بوزير التعليم.

وتفصيلاً، قال الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة: "الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا، والقادم أجمل".

وكان وزير الثقافة عقد، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة بالدرعية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارتَي الثقافة والتعليم؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة؛ وجرى الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.وزارة الثقافة الأمير بدر بن فرحان وزارة التعليم حمد آل الشيخ الموسيقى المسرح الفنون