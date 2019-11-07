، "مدني الشرقية" يحذر من أمطار رعدية وزخات برَد ابتداءً من مساء الجمعة وحتى الاثنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأثُّر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض المناطق حسب توقعات الأرصاد

صرّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، ومنها بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، القطيف، الأحساء، الدمام)، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة تصل إلى (45كم/س) أو أكثر وتثير الأتربة والغبار، خصوصًا خلال النهار وتبدأ الحالة ابتداءً من مساء يومي الجمعة والسبت تاريخ 11-12 / 3 / 1441 هـ حتى يوم الاثنين تاريخ 14 / 3 / 1441هـ .

من جانب آخر، دعا المقدم الشهراني، جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول، وذكر أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم ''998'' وأكد الدور الكبير والمهم من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.مدني الشرقية أمطار الدفاع المدني حالة الطقس