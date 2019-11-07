، "الجدعان" يوقع اتفاقية تعاون مع وزير خارجية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ووزير خارجية جمهورية لاتفيا السيد إيدغارسرينكيفيتش اليوم الخميس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019م، اتفاقية بين حكومتي البلدين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، وذلك بمكتب وزير المالية بالرياض، وبحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك على هامش زيارة وزير خارجية جمهورية لاتفيا إلى المملكة، حيث دعا "الجدعان" المستثمرين من البلدين للدخول في الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الميزات الضريبية التي تمنحها الاتفاقية لهم.

وحضر مراسم التوقيع عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، وثامر بن صالح الجارد مستشار وزير المالية.

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وزارة المالية وزير المالية محمد الجدعان