- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد بن مسعود - الدمام - وقع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ووزير خارجية جمهورية لاتفيا السيد إيدغارسرينكيفيتش اليوم الخميس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019م، اتفاقية بين حكومتي البلدين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، وذلك بمكتب وزير المالية بالرياض، وبحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي.
وفي التفاصيل، جاء ذلك على هامش زيارة وزير خارجية جمهورية لاتفيا إلى المملكة، حيث دعا "الجدعان" المستثمرين من البلدين للدخول في الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الميزات الضريبية التي تمنحها الاتفاقية لهم.
وحضر مراسم التوقيع عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، وثامر بن صالح الجارد مستشار وزير المالية.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 09:33 PM"الجدعان" يوقع اتفاقية تعاون مع وزير خارجية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي
وقع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ووزير خارجية جمهورية لاتفيا السيد إيدغارسرينكيفيتش اليوم الخميس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019م، اتفاقية بين حكومتي البلدين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، وذلك بمكتب وزير المالية بالرياض، وبحضور محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي.
وفي التفاصيل، جاء ذلك على هامش زيارة وزير خارجية جمهورية لاتفيا إلى المملكة، حيث دعا "الجدعان" المستثمرين من البلدين للدخول في الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الميزات الضريبية التي تمنحها الاتفاقية لهم.
وحضر مراسم التوقيع عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، وثامر بن صالح الجارد مستشار وزير المالية.
، "الجدعان" يوقع اتفاقية تعاون مع وزير خارجية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجدعان" يوقع اتفاقية تعاون مع وزير خارجية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.