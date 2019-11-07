، الملحق الثقافي بالنمسا يشيد بمشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض فيينا الدولي للكتاب ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أشاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية النمسا الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحميضي، بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض فيينا الدولي للكتاب في دورته الحالية، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الكتاب الإسلامي الذي يعزز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.
جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته لركن الشؤون الإسلامية بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض، موضحًا أن توزيع المصاحف، وترجمة معاني القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وبلغات عالمية، يعكس حرص الوزارة على ربط المسلمين بحبل الله المتين، الذي هو مصدر القوة والتمكين.
وعبّر في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حرصه ودعمه ومتابعته لمشاركة الوزارة بالمعرض، وتزويد ركن الشؤون الإسلامية بالمطبوعات والإصدارات العلمية التي تعزز وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لدى المسلمين، اتساقًا مع رسالة المملكة السامية ومنهجها الذي تسير عليه.
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، افتتح جناح المملكة المشارك في المعرض الذي بدأت فعالياته يوم أمس برعاية رئيس جمهورية النمسا الرئيس ألكسندر فان دير بيلن.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 09:22 PM
نوه بمتابعة الوزير "آل الشيخ" بالمشاركة وتميز معروضاتهاالملحق الثقافي بالنمسا يشيد بمشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض فيينا الدولي للكتاب
أشاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية النمسا الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحميضي، بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض فيينا الدولي للكتاب في دورته الحالية، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الكتاب الإسلامي الذي يعزز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.
جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته لركن الشؤون الإسلامية بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض، موضحًا أن توزيع المصاحف، وترجمة معاني القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وبلغات عالمية، يعكس حرص الوزارة على ربط المسلمين بحبل الله المتين، الذي هو مصدر القوة والتمكين.
وعبّر في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حرصه ودعمه ومتابعته لمشاركة الوزارة بالمعرض، وتزويد ركن الشؤون الإسلامية بالمطبوعات والإصدارات العلمية التي تعزز وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لدى المسلمين، اتساقًا مع رسالة المملكة السامية ومنهجها الذي تسير عليه.
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، افتتح جناح المملكة المشارك في المعرض الذي بدأت فعالياته يوم أمس برعاية رئيس جمهورية النمسا الرئيس ألكسندر فان دير بيلن.
، الملحق الثقافي بالنمسا يشيد بمشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض فيينا الدولي للكتاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الملحق الثقافي بالنمسا يشيد بمشاركة "الشؤون الإسلامية" في معرض فيينا الدولي للكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.