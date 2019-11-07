- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فرح في السجن.. زفاف أحد نزلاء إصلاحية جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فرح في السجن.. زفاف أحد نزلاء إصلاحية جدة
بعد يومين من عقد قران إحدى النزيلات
متابعات الخليج 365 - واس
احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة مساء أمس بحفل زفاف أحد نزلائها السعوديين وذلك في البيت العائلي بإصلاحية جدة.
وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش , إن مثل هذه المناسبات تتم في إطار برامج إصلاح وتأهيل النزيل أو النزيلة لبدء حياة جديدة , مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد قران إحدى النزيلات على أحد المواطنين , وعُمل لهم مناسبة بسجن النساء بجدة.
من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة المقدم محمد بن عبدالله أبو حيمد , أن النزيل عقد قرانه قبل نحو ثلاثة أشهر بمواطنة داخل الإصلاحية، مبينا أنهم سخّروا جميع الإمكانيات المتاحة لإتمام المراسم بما يليق بها، وتجهيز أحد أجنحة البيت العائلي ليتناسب مع تلك المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرح في السجن.. زفاف أحد نزلاء إصلاحية جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.