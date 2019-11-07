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2019-11-07 فيديو.. الزعاق يشرح ظاهرة كونية نادرة لن تتكرر قبل 13 عامًا متابعات الخليج 365 - الرياض أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن يوم الاثنين القادم 2019/11/11 سنشاهد أكثر الظواهر الكونية ندرة وهي مرور كوكب عطارد على قرص الشمس. Advertisements وأوضح الزعاق أن هذا الحدث لن يتكرر إلا بعد 13 سنة.







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