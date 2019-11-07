بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 86 مواطنًا

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 86 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم : حاتم محمد الصالح ، معاذ محمد المحسن ، سامي غنيم الحربي ، فوزي علي مقلان ، الجندي أول / ناصر صبيان الرفاعي ، الرائد البحري / سعيد ظافر الشهراني ، المقدم / سالم عايد الشمري ، ماجد صالح العمري ، سعد يحيى الشهري ، رئيس رقباء / أبكر علي أحمد ، سلطان ضيف الله الجعيد ، يوسف يعقوب نمنكاني ، حامد عيد العتيبي ، سليمان إبراهيم الدبيان ، رقيب أول / فهد هيل العتيبي ، عبدالله محمد الغامدي ، سلطان صالح الجعيد ، أمجد عبدالله الضويحي ، جندي أول / عبدالعزيز مسفر الناصري ، عبدالله علي المحيني ، خالد رافع الشهري ، صالح أحمد العمري ، أحمد هادي حافظي ، رئيس رقباء متقاعد / سامي مفضي المفضي ، أحمد سعد الشهري ، رقيب أول فني / محمد منيف القحطاني ، رقيب أول / فائز سعد القحطاني ، المقدم / محمد بكر البكري ، النقيب المهندس / فيصل شافي القحطاني ، الرائد / عبدالله عبدالرحمن التمامي , الوكيل رقيب / هتان جميل مغربي , الرقيب / زيدان نحيطر الشمري , بدر محياء العنزي , فهد عبدالله الطخيس , نايل سعد المطيري , صالح عبدالرحمن الغفيص , نايف علي القحطاني , محمد عبدالله الشهري , اللواء فني / فايز سالم الشهري , مؤيد صالح الجنوبي , الرائد / عبدالله غرم الله الزهراني , الرقيب / حازم محمد سفرجي , سلطان عبدالحكيم الحربي , بدر محمد الجهني , عبدالله أحمد الزهراني , عبدالمجيد مشرف الغامدي , نايف عبدالعزيز الجهني , تركي فيصل الأحمدي , عبدالعزيز صالح الجهني , ناصر مسعد المطيري , محمد مقبل الشمري , عبدالكريم عيد العلواني , محمد علي البردي , عواد عبدالله النفيعي , علي محمد الأسمري , محمد حسن الحرملي , الرقيب أول / يعن الله أحمد الغامدي , الوكيل الرقيب / إبراهيم أحمد النعمي , الرقيب / صالح جابر الشمراني , العريف / مجدي عبدالخالق القحطاني , هشام حسن شيخ , عماد سالم الدوسري , هاني علي العرابي , خديجة علي ال شهوان , ناصر عايش البن أحمد , ميرزا جواد الناصر , الوكيل الرقيب / عبدالمجيد أحمد المحيميد , الوكيل الرقيب / فهد سعد الرويلي , الرقيب / أحمد ناصر الجعيدان , أحمد عبدالله العنزي , الوكيل الرقيب / تركي صالح المطيري , الوكيل الرقيب / أحمد شبيلي البارقي , العريف / فيصل رجاء العنزي , جندي أول متقاعد / ناصر مناحي العتيبي , صالح عبدالله الخشرمي , الرقيب / محمد ماجد القحطاني , نايف باخت السلمي , فواز حماد الشمري , عمار عبدالرحمن الناصر , الرقيب / بنين بادي الشيباني , الرئيس رقباء / حامد لافي العنزي , أنس عبيد الحربي , الرقيب أول / صالح باطح العنزي , الوكيل الرقيب / حسن عبده الصالحي , عادي ماجد الزبني , الرقيب / سمير عبدالرحمن الأسمري.