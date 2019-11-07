تجديد الاعتماد الأكاديمي لكلية التمريض بجامعة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حصلت كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج بكالوريوس التمريض لمدة 7 أعوام حتى 2027، من هيئة الاعتماد الأكاديمي لتعليم التمريض (ACEN) بأمريكا، كأول كلية تمريض على مستوى الجامعات بالشرق الأوسط تحصل على الاعتماد الأكاديمي لمرتين على التوالي.
وأوضحت عميدة كلية التمريض بالجامعة الدكتورة أحلام الزهراني أن إنجاز تجديد الاعتماد الأكاديمي من أهم هيئات الاعتماد لتعليم التمريض في أمريكا هو أحد مؤشرات تحقيق رؤية المملكة والجامعة، كأول كلية على مستوى الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد لفترتين متتاليتين.
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