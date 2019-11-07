4 مباريات متكافئة في كأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد الملاعب السعودية 4 مباريات متكافئة في كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بجانب اللقاء الرئيس الذي يجمع الاتحاد بالرياض في جدة.

العربي والباطن

على ملعب نادي النجمة بالقصيم يستضيف فريق العربي (درجة ثانية) فريق الباطن (درجة أولى) ضمن منافسات دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، في مواجهة تميل فيها الكفة للباطن الهابط أخيرا لدوري الأولى، إذ يسعى مدربه خوسيه جاريدو لتخطي عقبة العربي على أرضه وبين جماهيره، في حين يعمد مدرب العربي التونسي هادي المقراني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور واعتماد أسلوب الدفاع وتكثيف منطقة المناورة في سبيل حصد بطاقة التأهل.

النهضة والأخدود

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في الدمام يستضيف فريق النهضة (درجة أولى) على ملعب الأمير فهد بن سلمان بالنادي ضيفه فريق الأخدود (درجة ثانية) من مدينة نجران، ضمن الدور نفسه في مباراة تتجه الأفضلية فيها لمارد الدمام خامس ترتيب الأولى، في حين يحتل الأخدود المركز قبل الأخير في مجموعته بدوري الثانية.

العين والسد

وفي الباحة يستضيف فريق العين نظيره السد من محافظة الخرج على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز ضمن الدور الـ64 من كأس الملك، ويسعى العين ثالث ترتيب مجموعته بدوري الدرجة الأولى بقيادة مدربه التونسي الحبيب رمضان لفرض أسلوبه ومباغتة السد بهدف مبكر، بينما سيعمل مدرب السد أحمد سليمان على اللعب على إمكانات فريقه ومحاولة خطف بطاقة التأهل عن هذا الدور.

الدرعية والخليج

على ملعب نادي الرياض يحل فريق الخليج ضيفا على الدرعية في مواجهة تأتي بظروف متشابهة للفريقين اللذين يتأخران بسلم الترتيب في دوري الدرجتين الأولى والثانية، بينما تبرز خبرة الخليج بقيادة مدربه الكرواتي ألن هورفات أكثر من مضيفه الدرعية.