السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البرازيلي إيدرسون مع فريقه مانشستر سيتي بعد غد في مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليفربول.
وتعرض إيدرسون للإصابة في الفخذ خلال المباراة أمام اتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا. وفي حال غياب إيدرسون بالفعل فإن الأمور ستكون صعبة للغاية على مانشستر سيتي، نظرا لانخفاض معنويات الحارس البديل كلاوديو برافو بعد طرده أمام اتالانتا.
وقال الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي «إنه يعاني من إصابة عضلية، هي ليست إصابة كبيرة، لكننا لا نريد المخاطرة به».
وعلى الأرجح سيفتقد سيتي أيضا جهود صانع اللعب الإسباني ديفيد سيلفا بسبب معاناته من إصابة عضلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تحرم السيتي من إيدرسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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