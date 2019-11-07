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الإصابة تحرم السيتي من إيدرسون

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البرازيلي إيدرسون مع فريقه مانشستر سيتي بعد غد في مباراة قمة الممتاز لكرة القدم أمام .

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وتعرض إيدرسون للإصابة في الفخذ خلال المباراة أمام اتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء الماضي في . وفي حال غياب إيدرسون بالفعل فإن الأمور ستكون صعبة للغاية على مانشستر سيتي، نظرا لانخفاض معنويات الحارس البديل كلاوديو برافو بعد طرده أمام اتالانتا.

وقال الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي «إنه يعاني من إصابة عضلية، هي ليست إصابة كبيرة، لكننا لا نريد المخاطرة به».

وعلى الأرجح سيفتقد سيتي أيضا جهود صانع اللعب الإسباني ديفيد سيلفا بسبب معاناته من إصابة عضلية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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