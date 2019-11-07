السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات.
ويستضيف الاتحاد نظيره النصر عند الساعة 4 عصرا على صالة الهيئة العامة للرياضة، حيث يحتل الاتحاد المركز الأول، فيما يحل النصر في المركز السابع ويدير اللقاء الحكم حاتم الحربي وأحمد الصالح وعبدالهادي الشهري.
كما يستضيف الأهلي نظيره الوحدة على نفس الصالة عند الساعة 5:30 مساء، ويلتقي الأنصار نظيره الفتح على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز الساعة 4 عصرا، وفي الأحساء يستضيف الشروق نظيره أبها على صالة الفتح عند الساعة 3:30 عصرا.
كانت هذه تفاصيل خبر ممتاز السلة يعود بمواجهات نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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