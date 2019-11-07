إسبانيا ترفع رواتب سيدات القدم لتجنب الإضراب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم عرضا لسيدات كرة القدم بلغ 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار) لصرفها على الأجور، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الرواتب وتجنب الإضراب المزمع إقامته. وذكرت سيدات الكرة القدم الأسبوع الماضي أنهن سيدخلن في إضراب مفتوح بداية من 16 نوفمبر، بعدما فشلت الوساطة بين الاتحادين اللذين يمثلان اللاعبات في دوري الدرجة الأولى الإسباني ورابطة أندية كرة القدم للسيدات. ودعا اتحاد اللاعبين الرئيسي، رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية، لزيادة الحد الأدنى للرواتب من 16 ألف يورو في العام إلى 20 ألف يورو.



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