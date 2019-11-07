وفاة الممثل المصري هيثم زكي عن 35 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توفي الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي في ساعة مبكرة من صباح أمس عن عمر ناهز 35 عاما بمنزله نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

يذكر أن هيثم المولود في 4 أبريل 1984، هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم «حليم» بعد رحيل والده، بطل الفيلم أحمد زكي، ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام والمسلسلات. ومن أفلامه البلياتشو وكف القمر وسكر مر والكنز، كما شارك في مسلسلات الصفعة ودوران شبرا والجماعة وكلبش.