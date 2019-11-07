زيادة رواتب ملاحي شركة طيران ألمانية تلغي 1300 رحلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

بدأت أطقم الضيافة الجوية بشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران صباح أمس إضرابا يستمر ليومين وسط توقعات بتأثر 1300 رحلة جوية و180 ألف مسافر بتلك الخطوة.

وسيتم إلغاء 700 من بين ثلاثة آلاف رحلة مقررة أمس، إلى جانب 600 رحلة اليوم.

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وخسرت لوفتهانزا محاولة قضائية لوقف الإضراب بمحكمة في فرانكفورت أمس الأول، كما أخفقت في الطعن على قرار المحكمة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ويهدف الإضراب، الذي تنظمه نقابة المضيفين الجويين، إلى تأمين المطالب المتعلقة برفع المصروفات والعلاوات لنحو 21 ألفا من موظفي أطقم الضيافة الجوية في لوفتهانزا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل منتظمة للعمال الموسميين.

وكان هناك إضراب لنقابة المضيفين الجويين في أربع شركات فرعية تابعة لشركة الطيران الألمانية العملاقة «لوفتهانزا»، وهي «يورو وينجز» و»جيرمان وينجز» و»لوفتهانزا سيتي لاين» و»صن إكسبريس»، قبل أسبوعين تقريبا.