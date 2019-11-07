الصين تحظر السجائر الالكترونية في الأماكن العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم الصين حظر تدخين السجائر الالكترونية في الأماكن العامة من أجل وقف زيادة استخدام هذا النوع من السجائر بين المراهقين.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه بعد أسبوع من حظر بيع السجائر الالكترونية على شبكة الانترنت، أصدرت أمس ثماني هيئات حكومية، منها مفوضية الصحة الوطنية، مذكرة بشأن خطة عمل لمواجهة التدخين واستخدام السجائر الالكترونية بين المراهقين.

وعلى الرغم من اشتمال الوثيقة على مطالبة بوضع تشريع لمواجهة تدخين السجائر الالكترونية ومراجعة القوانين، إلا أنها لم توضح متى وكيف ستطبق الحظر.