سونج: الكاميرون لم تستعد للبطولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد ريجبور سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون لكرة القدم أمس أن فريقه لم يستعد جيدا لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال «لا بد أن أعترف بأن تحضيراتنا لم تكن مرضية بسبب ضيق الوقت وعدم توافر اللاعبين، لكننا تكيفنا مع الوضع، ولن أعلق كثيرا على تأخر حضور عدد من اللاعبين لارتباطهم بالأندية، لكننا سنكون في الملعب غدا، والحديث عن معلومات أكثر يعد من الأسرار». ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا اليوم في مستهل مشواره بالبطولة على استاد القاهرة حيث ينافس في المجموعة الأولى بجانب مصر ومالي.

وأكد سونج أن فريقه يعتمد على الاستمرارية في الاستعدادات، وخاصة أنه على يقين بأنه ليس المنتخب الوحيد الذي تضرر بغياب اللاعبين المحترفين. وأضاف «كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية، فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا، لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل كمدرب مساعد في منتخب الكاميرون».