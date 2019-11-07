مدرب غانا: واجهتنا مشكلة كبيرة قبل الوصول لمصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي لكرة القدم إبراهيم تانكو، أن فريقه واجه مشكلة قبل الحضور إلى القاهرة والمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر من الـ8 حتى الـ22 من الشهر الحالي.

وقال تانكو في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس «واجهتنا مشكلة حقيقية أعتقد أنها واجهت غالبية المنتخبات الأخرى، وهي عدم اكتمال صفوف المنتخبات لخوض فترة إعداد وتأهيل للبطولة، بسبب ارتباطاتهم مع الأندية الأوروبية والتي ترفض ترك لاعبيها».

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وأضاف «مع رفض الأندية الأوروبية ترك لاعبينا، أعتقد أنها فرصة للاعبين المحليين لإثبات أنفسهم وأنهم على قدر المسؤولية، فهناك ثمانية لاعبين شاركوا في التصفيات لن يتواجدوا مع الفريق، هناك أندية كانت لها شروط لم تناسبني، حاولنا حل المشكلات العالقة باللاعبين ونجحنا في النهاية في الوصول إلى القاهرة لخوض المنافسات، وأتمنى أن يكون التوفيق لصالحنا وأن نقدم مستوى مميزا ونتائج قوية للوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة».

وأوضح «علاقتي جيدة بمدرب منتخب الكاميرون ريجبور سونج، وأتمنى له التوفيق، نحن نتواصل دائما، لدينا علاقة مميزة وتاريخ طويل، وسبق وعملت عامين في الكاميرون وأعرف الكثير عنهم».

وتابع «لدى الفراعنة لاعب مميز للغاية رمضان صبحي وهو من اللاعبين المميزين وتابعته كثيرا وأتوقع أن يكون مؤثرا ونقطة فارقة لمنتخب مصر».