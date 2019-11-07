فاصلة ليفربول والسيتي تحديد هوية بطل إنجلترا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قد تساهم مواجهة القمة التي تجمع بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف بعد غد في تحديد هوية الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي.

ويتطلع ليفربول للمضي قدما نحو التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك عندما يلتقي سيتي في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

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ويسير ليفربول صاحب السجل الخالي من الهزائم، بخطى ثابتة في الموسم الحالي محققا عشرة انتصارات في أول 11 مباراة لينفرد بالصدارة بفارق ست نقاط عن سيتي حامل لقب البطولة في الموسمين الماضيين.

حملة مانشستر سيتي للدفاع عن اللقب لم تسر بشكل سلس كما كان متوقعا، حيث خسر الفريق مرتين ليتفوق بفارق نقطتين فقط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث وتشيلسي صاحب المركز الرابع. الحسابات بسيطة، قد يجد مانشستر سيتي نفسه على بعد ثلاث نقاط فقط من ليفربول في حالة الفوز، أو تسع نقاط في حالة الهزيمة أو يبقى الوضع على ما هو عليه في حالة التعادل.

التاريخ يصب في صالح ليفربول الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر 28 مباراة على ملعبه أمام سيتي محققا 21 انتصارا.