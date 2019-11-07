«المظالم» يؤهل موظفيه لثقافة العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم برنامجا تأهيليا لمدة 5 أيام لاستقبال وإعداد الموظفين الجدد المعينين حديثا على وظائف المرتبتين الرابعة والسادسة. ويهدف البرنامج إلى تهيئة الموظفين للعمل بإدارات ومحاكم ديوان المظالم وتعريفهم بالأنظمة والإجراءات والقواعد المتبعة، وكذلك مسؤوليات الأعمال اليومية التي سيمارسونها، كما يهدف إلى إعداد واستقبال الموظف الجديد وتمهيده لتلقي ثقافة العمل بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة. واحتوت أعمال البرنامج الذي أقيم بالتزامن في جميع محاكم الديوان وفي مقره الرئيس بالرياض على عرض تعريفي عن ديوان المظالم، ثم عرض مرئي عن الحقوق والواجبات الوظيفية، ثم فتح باب النقاش للاستفسارات لدى الموظفين الجدد والإجابة عليها.



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