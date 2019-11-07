13 مشروعا تعليميا جاهزة للتسليم بالمناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تعتزم وزارة التعليم تسلم 13 مشروعا تعليميا في عدد من مناطق المملكة خلال نوفمبر الحالي، والتي ستشكل رافدا إضافيا للمباني المدرسية في عدد من إدارات التعليم، بطاقة استيعابية 7740 طالبا وطالبة.

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وأوضح وكيل الوزارة للمشاريع التعليمية المهندس عبدالرحمن الشايع أن قائمة المشاريع المتوقع تسلمها تضم 5 مشاريع في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ 2400 طالب و1620 طالبة، وبنسبة إنجاز تبلغ 100%، ومشروع مبنى تعليمي للبنات في محافظة الزلفي بطاقة استيعابية تبلغ 120 طالبة ونسبة إنجاز 97%، ومشروعا تعليميا للبنات في محافظة شقراء بطاقة استيعابية تبلغ 180 طالبة ونسبة إنجاز 97%.

وأكد تسلم مشروعين تعليميين في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تبلغ 840 طالبا و420 طالبة ونسبة إنجاز 100%، ومشروع واحد للبنات في محافظة جدة بطاقة استيعابية 840 طالبة ونسبة إنجاز 97%، وكذلك تسلم مشروعين تعليميين في ينبع وعسير، حيث يستوعب المشروع التعليمي في ينبع 780 طالبا وفي عسير 180 طالبة بنسبة إنجاز 98% للمشروعين، والانتهاء من تسليم مشروع تعليمي للبنات في محافظة تبوك بطاقة استيعابية تبلغ 360 طالبة ونسبة إنجاز 100%.

ونوه الشايع إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن اهتمامات الوزارة لتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقت قياسي، والعمل وفق خطة زمنية واضحة لتسلم المشاريع وتسليمها، بما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.