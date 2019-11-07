ثوب النوم مسموح به في الأسواق الشعبية وطوارئ المستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما أثار منع ارتداء ثوب النوم في بعض المواقع جدلا بعد دخول لائحة الذوق العام حيز التنفيذ أخيرا، نتيجة عدم التحديد بدقة للمواقع المسموح به فيها والأخرى الممنوع فيها، وكذلك ينطبق الأمر على الشورت، علمت «مكة» أن ثوب النوم مسموح به في الأسواق الشعبية وممنوع في المستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ. وأشارت المعلومات إلى أن الشورت يمنع في المساجد والأسواق والمباني الحكومية، ويغرم مرتديه بحسب مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام.
يذكر أن الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بدأ تطبيها في أواخر سبتمبر الماضي، إذ حددت اللائحة 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3000 ريال.
الشورت يسمح بارتدائه في:
-01 النوادي الرياضية
-02 شاطئ البحر أو الكورنيش المحاذي
-03 الممشى المخصص لممارسة رياضة المشي
يمنع الشورت ويغرم من يرتديه في:
- الأسواق
- المباني الحكومية
- المستشفيات، ويستثنى من ذلك قسم الطوارئ
- المساجد
ثوب النوم يسمح بارتدائه في:
- الأسواق الشعبية
- جلب غرض أو قضاء حاجة في مكان قريب من المنزل
يمنع ثوب النوم في:
- المجمعات التجارية
- المستشفيات باستثناء الطوارئ
- المناسبات والحفلات
- النوادي والمماشي الرياضية
- المباني الحكومية
- الشواطئ
- الحدائق العامة
أبرز عقوبات الملبوسات بحسب اللائحة:
ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة
- 100 ريال المرة الأولى
- 200 ريال في حال التكرار
ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم
- 100 ريال المرة الأولى
- 200 ريال في حال التكرار
ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو الذوق العام
- 100 ريال المرة الأولى
- 200 ريال في حال التكرار
ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا فيها إثارة للعنصرية أوالنعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية
- 500 ريال المرة الأولى
- 1000 ريال في حال التكرار
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.