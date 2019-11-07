الشورى يصوت على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية الأسبوع المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439/ 1440 هـ .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل الفقرة (أ) من المادة 66 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

وخلال الجلسة العادية التي تعقد الثلاثاء المقبل يناقش المجلس التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439/ 1440 هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/ 1440هـ .

ويصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس والمدرسين في الحرمين الشريفين.

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كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام المياه، ويصوت على توصيات اللجنة بشأن الموضوع.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10 / 7 / 1397 هـ .

وخلال الجلسة العادية التي يعقدها الأربعاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438/ 1439 هـ .

ويناقش المجلس خلال جلسته الثالثة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي

1439 / 1440هـ ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439 / 1440هــ.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.