«التعاون الإسلامي» والتحالف العسكري يعززان التعاون لمحاربة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، مدير ديوان منظمة التعاون الإسلامي وكبير مستشاري أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عبدالله الطاير، وذلك في مقر مركز التحالف في الرياض.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل فتح آفاق تعاون مشتركة بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، كما تبادل الطرفان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

Advertisements

واستمع الطاير إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وأكد المغيدي أن التحالف يسعى دائما لإقامة شراكات استراتيجية مع منظمات وهيئات دولية باعتبارها ضرورية التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف دوليا.

من جانبه أثنى الطاير على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بمحاربة الإرهاب.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.