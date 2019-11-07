إزالة 21 تعديا في أبرق الرغامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جدة أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية 21 تعديا على أراض حكومية وبدون مستمسكات شرعية ومخالفة للأنظمة والتعليمات بحي وادي مريخ جنوب المحافظة. وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد القحطاني أن فرق الرقابة بمشاركة شرطة البلدية أزالت المواقع المخالفة والمكونة من أحواش وغرف واقعة بحي وادي مريخ، وشرق مخطط التيسير. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في منع التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضاري.



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