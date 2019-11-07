محمد بن مسعود - الدمام - الميليشيا استهدفت المدنيين عقب هزيمتها قتل 5 عناصر من ميليشيات الحوثي المتمردة وأصيب آخرون، اليوم (الخميس)، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال وشرق تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مواقع كلابة والصفاء والكمب شهدت مواجهات بين قوات اللواء 170 دفاع جوي وعناصر الميليشيات الحوثية. وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن هزيمة عناصر الميليشيا الذين حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني. وأضاف أن الميليشيات الحوثية استهدفت عقب هزيمتها حي الروضة بعدد من القذائف أدت إلى إصابة امرأة وطفل، جرى إسعافهما إلى المستشفى.الميليشيات الحوثية الإرهابية الميليشيا الحوثية الجيش اليمني 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 09:03 PM الميليشيا استهدفت المدنيين عقب هزيمتها Advertisements الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين في مواجهات بتعز الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين في مواجهات بتعز قتل 5 عناصر من ميليشيات الحوثي المتمردة وأصيب آخرون، اليوم (الخميس)، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال وشرق تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مواقع كلابة والصفاء والكمب شهدت مواجهات بين قوات اللواء 170 دفاع جوي وعناصر الميليشيات الحوثية. وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن هزيمة عناصر الميليشيا الذين حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني. وأضاف أن الميليشيات الحوثية استهدفت عقب هزيمتها حي الروضة بعدد من القذائف أدت إلى إصابة امرأة وطفل، جرى إسعافهما إلى المستشفى. الكلمات المفتاحية ، الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين في مواجهات بتعز ،

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