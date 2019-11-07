، القضاء اللبناني يحقق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
باشر القضاء اللبناني اليوم (الخميس) التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس سابق للوزراء، بحسب ما أوردت "فرانس 24" عن مصدر رسمي، وذلك على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية.
أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ادعى على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم هدر المال العام.
وبينت الوكالة أن النائب العام المالي استمع إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة طوال ثلاث ساعات فيما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه".
ويأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضراراً جسيمة بالمواطن اللبناني"، وفق الوكالة.
ويشغل لبنان حالياً المرتبة 138 من أصل 180 بلداً في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً.
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم "الإثراء غير المشروع"، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم "الإهمال الوظيفي".
القضاء اللبناني
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 08:35 PM
التحقيقات تطال كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ 1990القضاء اللبناني يحقق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد
باشر القضاء اللبناني اليوم (الخميس) التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس سابق للوزراء، بحسب ما أوردت "فرانس 24" عن مصدر رسمي، وذلك على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية.
أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ادعى على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم هدر المال العام.
وبينت الوكالة أن النائب العام المالي استمع إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة طوال ثلاث ساعات فيما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه".
ويأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضراراً جسيمة بالمواطن اللبناني"، وفق الوكالة.
ويشغل لبنان حالياً المرتبة 138 من أصل 180 بلداً في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً.
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم "الإثراء غير المشروع"، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم "الإهمال الوظيفي".
، القضاء اللبناني يحقق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء اللبناني يحقق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.