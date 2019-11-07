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محمد بن مسعود - الدمام - تأهّلت فرق الشعلة والطائي والاتفاق وضمك ونجران، إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوزهم فرق الصقور والوشم والتقدم والحجاز والخلود، في دور 64.
وكسب الشعلة الصقور بهدف يتيم، وانتصر الطائي على الوشم 2-1 بعد مباراة امتدت لأشواط إضافية.
ومزق الاتفاق شباك مضيفه التقدم بسداسية نظيفة.
وكسب ضمك مضيفه الحجاز بهدف نظيف، جاء عبر ركلة جزاء.
ونجح نجران في تجاوز ضيفه الخلود بثلاثية نظيفة.كأس الملك الشعلة الطائي الاتفاق ضمك نجران
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 08:28 PM
تأهّلت فرق الشعلة والطائي والاتفاق وضمك ونجران، إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوزهم فرق الصقور والوشم والتقدم والحجاز والخلود، في دور 64.
وكسب الشعلة الصقور بهدف يتيم، وانتصر الطائي على الوشم 2-1 بعد مباراة امتدت لأشواط إضافية.
ومزق الاتفاق شباك مضيفه التقدم بسداسية نظيفة.
وكسب ضمك مضيفه الحجاز بهدف نظيف، جاء عبر ركلة جزاء.
ونجح نجران في تجاوز ضيفه الخلود بثلاثية نظيفة.
، كأس الملك: الشعلة والطائي والاتفاق وضمك ونجران إلى دور الـ32 ،
المصدر : الخليج 365
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