- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجحت شفاعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم الخميس في إنقاذ شقيقين من حد القصاص.
وقد أسفرت الشفاعة عن تنازل والدة القتيل معيض بن عطية الزهراني يرحمه الله وأبنائها وأبناء القتيل وزوجته عن استيفاء القصاص من الشقيقين محمد وسعيد الغبيشي، وذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند الشفاعة التي تقدم بها أمير الباحة.
وجاءت شفاعة أمير المنطقة لتكلل بالنجاح بعد جهود حثيثة ومتابعته شخصيًا، وبعد أن التقى اليوم بذوي القتيل حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله تعالى عن تنازل والدة وأشقاء وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجينين طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.
وعبر ذوو السجينين عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة على شفاعته لدى أولياء الدم وجهوده -وفقه الله- في السعي من أجل إقناعهم للتنازل وهذا ما تحقق.
أمير الباحة حد القصاص
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 08:00 PM
بعد جهود حثيثة ومتابعته ولقائه بذوي القتيلشفاعة أمير الباحة تعتق شقيقين من تنفيذ حد القصاص
نجحت شفاعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم الخميس في إنقاذ شقيقين من حد القصاص.
وقد أسفرت الشفاعة عن تنازل والدة القتيل معيض بن عطية الزهراني يرحمه الله وأبنائها وأبناء القتيل وزوجته عن استيفاء القصاص من الشقيقين محمد وسعيد الغبيشي، وذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند الشفاعة التي تقدم بها أمير الباحة.
وجاءت شفاعة أمير المنطقة لتكلل بالنجاح بعد جهود حثيثة ومتابعته شخصيًا، وبعد أن التقى اليوم بذوي القتيل حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله تعالى عن تنازل والدة وأشقاء وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجينين طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.
وعبر ذوو السجينين عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة على شفاعته لدى أولياء الدم وجهوده -وفقه الله- في السعي من أجل إقناعهم للتنازل وهذا ما تحقق.
، شفاعة أمير الباحة تعتق شقيقين من تنفيذ حد القصاص ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شفاعة أمير الباحة تعتق شقيقين من تنفيذ حد القصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.