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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل بن إبراهيم غلام.وزير الخارجية وزير خارجية جمهورية لاتفيا
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 07:55 PM
بحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل بن إبراهيم غلام.
، وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره بجمهورية لاتفيا ،
المصدر : الخليج 365
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