يسجل الجرام عيار 24 نحو 181.48 ريال مقابل 48.39 دولار. يسجل الجرام عيار 22 نحو 166.36 ريال مقابل...

الذهب واحد من المعادن الثمينة التي لها قيمة كبيرة، وهي بالنسبة للكثير من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية استثمار أمن وذات ربح عالي جدا، كما أنه منذ قديم الزمن يستخدم في الزينة بالنسبة للسيدات، ولذلك يتم متابعة أسعار الذهب بشكل مستمر، وسوف نستعرض عليكم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 7/11/2019.

أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 7/11/2019

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا ملحوظا بعد هبوط السعر العالمي لأوقية الذهب وجاءت الأسعار على النحو التالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 179.36 ريال مقابل 47.83 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 164.41 ريال مقابل 43.84 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 156.94ريال مقابل 41.85 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 134.52 ريال مقابل 35.87 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 104.62 ريال مقابل 27.90 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 89.68 ريال مقابل 23.91 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.256 ريال مقابل 334.79 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 179.355 ريال مقابل 47.836 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.578 ريال مقابل 1.487 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، تفاوت بسيط جدا، في محافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.