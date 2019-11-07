شروط التقديم على التجنيد الموحد وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد الموحد 1441 وموعد التقديم

شروط التقديم على التجنيد الموحد، خلال الساعات الماضية أعلنت وزارة الدفاع عن شروط التجنيد الموحد للرجال، حيث أعلنت عن فتح باب القبول والتجنيد على القوات المسلحة في كافة فروع التجنيد الموجودة في جميع أرجاء المملكة السعودية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على موعد بدء التقديم على تجنيد القوات المسلحة واستقبال الطلبات.

شروط التقديم على التجنيد الموحد

أما عن شروط التقديم على التجنيد الموحد 1441 فقط أعلنت عنها وزارة الدفاع السعودية على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، باستثناء مَن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. يتراوح العمر من 17 عام وحتى 40 عام. حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. لا يكون موظف حكومي. ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية. حاصل على مؤهل علمي مناسب لشغل الوظيفة. لا يكون تم فصله من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية وكافة الاختبارات الخاصة بالوظيفة بنجاح. أن يكون لائق طبيا. يتناسب وزنه مع طوله، على ألا يقل الطول عن 160 سم.

موعد التقديم على التجنيد الموحد 1441

سيتم فتح باب التقديم على التجنيد الموحد القوات المسلحة وزارة الدفاع 1441 بداية من الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 13 ربيع الأول 1441، في جميع الأفرع:

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القوات البحرية الملكية السعودية

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية

القوات المسلحة السعودية

القوات البرية الملكية السعودية

القوات الجوية الملكية السعودية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة

قواة الصواريخ الاستراتيجة

مواقع مراكز التجنيد في السعودية

وإليكم جميع مواقع مراكز التجنيد في المملكة السعودية:

ركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية / جدة (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابة العسكرية رقم ٣ (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية / تبوك (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام (هنا)

مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/ خميس مشيط (هنا)

رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد

ويمكنك التقديم في التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1441 من خلال رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد على شبكة الإنترنت إلكترونيا بداية من يوم الأحد القادم.