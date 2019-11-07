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الداخلية تنفذ حكم القَتل تعزيراً في مواطن روّج مخدرات بجدة

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حُكم القَتل تعزيراً في مواطن محكوم عليه في قضية ترويج مخدّرات، بمحافظة جدة.
وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على المواطن عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي، عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وضبط بحوزته سـلاح ناري وطلقتان حيَّتان.

وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

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