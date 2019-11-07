تهون جميع الخيانات إلا واحدة.. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

أثار رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، تساؤلات المتابعين بعد نشره تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر يتحدث فيها عن الخيانة. وكتب آل الشيخ في تغريدته ” تهون في عينى جميع الخيانات إلا خيانة واحد أثق فيه” فيما تفاعل المتابعين مع التغريدة الغامضة حول الخيانة ورد عليه فواز الشريف وكتب ” اللي خانك خان نفسه وإلا أنت أنت مثل الجبل واقف ولا هزته ريح”.

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