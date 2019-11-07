بالصور: خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية لاتفيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.
حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل إبراهيم غلام.
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