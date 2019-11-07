الحصيني يكشف عن تفاصيل حالة ماطرة جديدة: جهزوا الملابس الشتوية مع بداية هذا اليوم

توقّع عبدالعزيز الحصيني ، الباحث في الطقس والمناخ ، بدء الحالة الماطرة الجديدة من ليلة الجمعة، واستمرارها حتى الثلاثاء ، وتشمل عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: توقعات الأمطار للحالة الممطرة من ليلة الجمعة 3/ 10 إلى الثلاثاء 15/ 3/ 1441هـ -بإذن الله- على أجزاء من مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان. الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح.

وأضاف: حائل تشملها الحالة الممطرة، وهي في قلب الحالة إن شاء الله، وسيكون هناك متابعة للحالة الممطرة كل يوم بيومه إن شاء الله.

وتابع: تعتبر الحالة الممطرة ثاني حالة ممطرة منذ دخول #الوسم لهذا العام ١٤٤١هـ، ومتوقع أن يرافق الحالة أجواء باردة، ومتوقع انخفاض الحرارة ما بين أربع وست درجات مئوية، وبالتالي أنصح بتجهيز الملابس الشتوية خاصةً في الليل.