توقّع عبدالعزيز الحصيني ، الباحث في الطقس والمناخ ، بدء الحالة الماطرة الجديدة من ليلة الجمعة، واستمرارها حتى الثلاثاء ، وتشمل عدة مناطق.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: توقعات الأمطار للحالة الممطرة من ليلة الجمعة 3/ 10 إلى الثلاثاء 15/ 3/ 1441هـ -بإذن الله- على أجزاء من مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان. الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح.
وأضاف: حائل تشملها الحالة الممطرة، وهي في قلب الحالة إن شاء الله، وسيكون هناك متابعة للحالة الممطرة كل يوم بيومه إن شاء الله.
وتابع: تعتبر الحالة الممطرة ثاني حالة ممطرة منذ دخول #الوسم لهذا العام ١٤٤١هـ، ومتوقع أن يرافق الحالة أجواء باردة، ومتوقع انخفاض الحرارة ما بين أربع وست درجات مئوية، وبالتالي أنصح بتجهيز الملابس الشتوية خاصةً في الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يكشف عن تفاصيل حالة ماطرة جديدة: جهزوا الملابس الشتوية مع بداية هذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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