منع لاعب النصر “حمدالله” من السفر … لهذا السبب !

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كشفت مصادر أن نتائج التحقيقات في قضية تلفظ محترف النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله، على موظفة أمن برتبة رقيب في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، انتهت، وجارٍ إحالتها للنيابة العامة، وسط محاولات من إدارة النادي لاحتواء الموقف.
وأوضحت المصادر، أن عبد الرزاق حمدالله تشاجر لفظياً مع الموظفة، بعد أن مرت زوجته تحت جهاز التفتيش الأمني ما استفز زوجها كون الزوجة حاملاً.
وأضافت أن الموظفة رفضت التنازل، وقالت إن حمدالله وجه كلمات نابية لها، وإنه تجاوز الاحترام، وحاول الدخول لمناطق التفتيش الخاصة بالنساء، فيما نفى اللاعب ذلك.
وأشارت إلى أنه تمت مراجعة الكاميرات، ورفع تقرير متكامل للجهات المختصة بعد أخذ أقوال الطرفين، ومنع اللاعب من السفر، في الوقت الذي تجري فيه إدارة النصر محاولات لاحتواء الأزمة مع الموظفة وإقناعها بالتنازل عن القضية.
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