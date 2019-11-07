

الرباط 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

وقع مجلس النواب المغربي ونظيره البحريني، اليوم بالرباط، على مذكرة تفاهم تستهدف تطوير التعاون البرلماني المشترك.

تهدف المذكرة إلى زيادة التعاون المؤسساتي بين السلطات التشريعية في كلا البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات لتحقيق شراكة برلمانية فاعلة.

وقع الاتفاقية عن جانب المغرب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وعن جانب البحرين رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل.

// انتهى //

19:52ت م

0269





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب والبحرين يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.