السعودية اليوم / التويجري يدشن عدداً من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد بالخرج ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم عدداً من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد في الخرج ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية ، وذلك خلال زيارته التفقدية للمستشفى , يرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة,

وكان في استقبالهم مدير المستشفى الأخصائي فهد الممخور, ومديري الإدارات والأقسام بالمستشفى .

وشاهد الدكتور التويجري خلال الزيارة عرضا تعريفيا عن المستشفى ، و الإنجازات التطويرية التي تحققت في المراحل الأولى، وشهادات الاعتماد المؤسسي (CBAHI) للمستشفى والمراكز التابعة له، وعرضا مرئيا عن برنامج الطب الاتصالي، وبرنامج كونيكتوس (Konnectus) الذي يهدف لتوفير بيئة تواصل فاعلة وآمنة لإنجاز المهام اليومية بين الكادر الطبي بسهولة ويسر, حيث أن البرنامج سيتم تطبيقه في جميع مستشفيات جنوب منطقة الرياض ، كما جرى عرض مبادرات إلكترونية للمتابعة اللحظية لعدة برامج لإدارة الوقاية ومكافحة العدوى.

عقب ذلك دشن التويجري برنامج "مساهم" للخدمات الإلكترونية لمستشفى الولادة والأطفال بالخرج, وقسم جراحات اليوم الواحد و قسم الباطنة "رجال" بمواقعها الجديدة، و"قسم التغذية - مركز التعقيم - وحدة الأشعة المقطعية والأرشفة الإلكترونية في قسم الأشعة" بهويتهم الجديدة, فيما تخلل التدشين زيارة لقسم العناية المركزة الذي سيتم افتتاحه في المرحلة الأخير من المشاريع التطويرية في المستشفى, كما زار المختبر المركزي الذي يخدم مستشفيات جنوب منطقة الرياض, مطلعاً على خطة العمل وطرق تجهيزه ، فيما دشن المرحلة الأولى في قسم الطوارئ الذي يشهد أعمال تطويرية لتجويد الخدمات الصحية المقدمة ناقش خلالها آلية سير العمل بالقسم حفاظاً على سلامة مرضى الطوارئ, وإدارة النقل الإسعافي الذي يخدم مستشفيات جنوب منطقة الرياض.

واختتم الدكتور التويجري زيارته بتدشين العيادات الخارجية لمركز الأمير سلطان لجراحة القلب تخللها جولة في مبنى المركز.

وفي الختام ثمّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الجهود المبذولة في مستشفى الملك خالد بالخرج ومايقدمه من خدمات صحية لمحافظة الخرج ولمستشفيات جنوب منطقة الرياض لتحقيق رؤية وزارة الصحة في التحول الرقمي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر, دشن الدكتور التويجري بمركز صحي

// انتهى //

19:33ت م

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الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم عدداً من المبادرات التطويرية في مستشفى الملك خالد في الخرج ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية ، وذلك خلال زيارته التفقدية للمستشفى , يرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة,وكان في استقبالهم مدير المستشفى الأخصائي فهد الممخور, ومديري الإدارات والأقسام بالمستشفى .وشاهد الدكتور التويجري خلال الزيارة عرضا تعريفيا عن المستشفى ، و الإنجازات التطويرية التي تحققت في المراحل الأولى، وشهادات الاعتماد المؤسسي (CBAHI) للمستشفى والمراكز التابعة له، وعرضا مرئيا عن برنامج الطب الاتصالي، وبرنامج كونيكتوس (Konnectus) الذي يهدف لتوفير بيئة تواصل فاعلة وآمنة لإنجاز المهام اليومية بين الكادر الطبي بسهولة ويسر, حيث أن البرنامج سيتم تطبيقه في جميع مستشفيات جنوب منطقة الرياض ، كما جرى عرض مبادرات إلكترونية للمتابعة اللحظية لعدة برامج لإدارة الوقاية ومكافحة العدوى.عقب ذلك دشن التويجري برنامج "مساهم" للخدمات الإلكترونية لمستشفى الولادة والأطفال بالخرج, وقسم جراحات اليوم الواحد و قسم الباطنة "رجال" بمواقعها الجديدة، و"قسم التغذية - مركز التعقيم - وحدة الأشعة المقطعية والأرشفة الإلكترونية في قسم الأشعة" بهويتهم الجديدة, فيما تخلل التدشين زيارة لقسم العناية المركزة الذي سيتم افتتاحه في المرحلة الأخير من المشاريع التطويرية في المستشفى, كما زار المختبر المركزي الذي يخدم مستشفيات جنوب منطقة الرياض, مطلعاً على خطة العمل وطرق تجهيزه ، فيما دشن المرحلة الأولى في قسم الطوارئ الذي يشهد أعمال تطويرية لتجويد الخدمات الصحية المقدمة ناقش خلالها آلية سير العمل بالقسم حفاظاً على سلامة مرضى الطوارئ, وإدارة النقل الإسعافي الذي يخدم مستشفيات جنوب منطقة الرياض.واختتم الدكتور التويجري زيارته بتدشين العيادات الخارجية لمركز الأمير سلطان لجراحة القلب تخللها جولة في مبنى المركز.وفي الختام ثمّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الجهود المبذولة في مستشفى الملك خالد بالخرج ومايقدمه من خدمات صحية لمحافظة الخرج ولمستشفيات جنوب منطقة الرياض لتحقيق رؤية وزارة الصحة في التحول الرقمي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.من جانب آخر, دشن الدكتور التويجري بمركز صحي السعودية برنامج الاختصاص لطب الأسرة, حيث يأتي هذا التدشين امتداداً لإنجازات المركز بعد حصوله على الاعتماد المؤسسي (CBAHI) والمركز الثاني في جائزة التميز لمراكز الرعاية الصحية الأولية لعام 2018 ، ويُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة, فيما جرى تكريم مركزي (السيح - الرفايع) لحصولهم على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI).// انتهى //19:33ت م0260

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.