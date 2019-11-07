السعودية اليوم / البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين قبالة شاطئ رفح



رفح 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، صيادين فلسطينيين وصادرت مركبهما قبالة بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رفح ، بأن بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيد قبالة بحر رفح واعتقلت الصيادين عبد الرحمن عبد الهادى القن، ومحمد شحدة زعرب عقب محاصرة مركبهما، ونقلتهما إلى جهة غير معلومة.

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18:05ت م

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