السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يطلق الموقع الإلكتروني للتدريب التربوي



عرعر 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أطلق مدير عام إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم الموقع الإلكتروني لإدارة التدريب والابتعاث.

واستعرضت إدارة التدريب والابتعاث برامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات وعن التغذية الراجعة للبرامج التدريبية والأثر وقياس الفاقد التدريبي للمعلمين .

وأكد العثمان على ضرورة الاهتمام بالتطوير المهني للمعلمين وضرورة انسجام البرامج التدريبية مع خطة الوزارة في تجويد مخرجات التعليم ، مشيداً بتوجيهات القيادة ـ حفظها الله ـ في صناعة رأس المال البشري والتنمية البشرية وتطوير العاملين في القطاع التعليمي .

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17:36ت م

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