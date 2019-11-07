السعودية اليوم / مصرع مدني عراقي وجرح آخر, إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مدينة تكريت



بغداد 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

لقي مدني عراقي مصرعه بينما أصيب آخر بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين اليوم.

وأفاد مصدر أمني محلي بأن العبوة الناسفة انفجرت إلى جانب الطريق قرب قرية "المسيحلي" جنوب غربي قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخر بجروح.

وأضاف المصدر "سارعت قوة أمنية إلى إغلاق مكان الانفجار, فيما نقلت الجريح إلى مستشفى قريب وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

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17:24ت م

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