شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية الشهري إلى المرتبة الـ12 في إمارة عسير والان مع التفاصيل

صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بترقية المستشار غازي بن أحمد الشهري إلى المرتبة الثانية عشرة بديوان إمارة منطقة عسير، بناء على ما رفعه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.وعبر الشهري عن شكره وتقديره لوزير الداخلية وأمير عسير على الثقة التي منحت له، وقال إنها ستكون حافزا لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.

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