السعودية | سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية جمهورية لاتفيا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية جمهورية لاتفيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:32 مساءً, 7 نوفمبر 2019 م المناطق _ الرياض استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد ، ووكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل بن إبراهيم غلام.

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