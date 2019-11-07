شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول والتسجيل للكادر النسائي في «الجوازات» على رتبة «جندي».. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي برتبة (جندي). وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق 1441/3/13 وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 1441/3/17 وذلك على الرابط التالي: (www.jobs.sa).



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