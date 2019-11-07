شكرا لقرائتكم خبر عن منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ86 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 86 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات.

والمتبرعون هم: حاتم محمد الصالح، معاذ محمد المحسن، سامي غنيم الحربي، فوزي علي مقلان، الجندي أول/ ناصر صبيان الرفاعي، الرائد البحري/ سعيد ظافر الشهراني، المقدم/ سالم عايد الشمري، ماجد صالح العمري، سعد يحيى الشهري، رئيس رقباء/ أبكر علي أحمد، سلطان ضيف الله الجعيد، يوسف يعقوب نمنكاني، حامد عيد العتيبي، سليمان إبراهيم الدبيان، رقيب أول/ فهد هيل العتيبي، عبدالله محمد الغامدي، سلطان صالح الجعيد، أمجد عبدالله الضويحي، جندي أول/ عبدالعزيز مسفر الناصري، عبدالله علي المحيني، خالد رافع الشهري، صالح أحمد العمري، أحمد هادي حافظي، رئيس رقباء متقاعد/ سامي مفضي المفضي، أحمد سعد الشهري، رقيب أول فني/ محمد منيف القحطاني، رقيب أول/ فائز سعد القحطاني، المقدم/ محمد بكر البكري، النقيب المهندس/ فيصل شافي القحطاني، الرائد/ عبدالله عبدالرحمن التمامي، الوكيل رقيب/ هتان جميل مغربي، الرقيب/ زيدان نحيطر الشمري، بدر محياء العنزي، فهد عبدالله الطخيس، نايل سعد المطيري، صالح عبدالرحمن الغفيص، نايف علي القحطاني، محمد عبدالله الشهري، اللواء فني/ فايز سالم الشهري، مؤيد صالح الجنوبي، الرائد/ عبدالله غرم الله الزهراني، الرقيب/ حازم محمد سفرجي، سلطان عبدالحكيم الحربي، بدر محمد الجهني، عبدالله أحمد الزهراني، عبدالمجيد مشرف الغامدي، نايف عبدالعزيز الجهني، تركي فيصل الأحمدي، عبدالعزيز صالح الجهني، ناصر مسعد المطيري، محمد مقبل الشمري، عبدالكريم عيد العلواني، محمد علي البردي، عواد عبدالله النفيعي، علي محمد الأسمري، محمد حسن الحرملي، الرقيب أول/ يعن الله أحمد الغامدي، الوكيل الرقيب/ إبراهيم أحمد النعمي، الرقيب/ صالح جابر الشمراني، العريف/ مجدي عبدالخالق القحطاني، هشام حسن شيخ، عماد سالم الدوسري، هاني علي العرابي، خديجة علي ال شهوان، ناصر عايش البن أحمد، ميرزا جواد الناصر، الوكيل الرقيب/ عبدالمجيد أحمد المحيميد، الوكيل الرقيب/ فهد سعد الرويلي، الرقيب/ أحمد ناصر الجعيدان، أحمد عبدالله العنزي، الوكيل الرقيب/ تركي صالح المطيري، الوكيل الرقيب/ أحمد شبيلي البارقي، العريف/ فيصل رجاء العنزي، جندي أول متقاعد/ ناصر مناحي العتيبي، صالح عبدالله الخشرمي، الرقيب/ محمد ماجد القحطاني، نايف باخت السلمي، فواز حماد الشمري، عمار عبدالرحمن الناصر، الرقيب/ بنين بادي الشيباني، الرئيس رقباء/ حامد لافي العنزي، أنس عبيد الحربي، الرقيب أول/ صالح باطح العنزي، الوكيل الرقيب/ حسن عبده الصالحي، عادي ماجد الزبني، الرقيب/ سمير عبدالرحمن الأسمري.