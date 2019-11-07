شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل والتنمية الاجتماعية»: ننسق مع الجهات الأمنية للتحقق من تعنيف أطفال في حضانة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو تم تداوله أخيراً يظهر حالة تعنيف أطفال في إحدى الحضانات. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، اليوم (الخميس)، عبر حسابه في «تويتر»: «إشارة إلى المقطع المتداول لسيدة تُعنف أطفال في إحدى الحضانات.. توضح الوزارة أن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض تنسق حالياً مع الجهات الأمنية للوصول إلى الموقع والتحقق من هذه الحالة، وتطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة».



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