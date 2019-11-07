مصر وإثيوبيا والسودان: ملتزمون بتسوية نزاع سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

أعلن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان أمس التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ويعود بالنفع المتبادل فيما يتعلق بالمباحثات الجارية في واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الوزراء الثلاثة، التقوا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس للمساعدة في حل الخلاف بشأن سد النهضة، بعدما عقدوا لقاء مع وزير وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في واشنطن، والاجتماع بشأن الخلاف المتعلق بالسد مضى بشكل جيد، وأن المباحثات ستتواصل.

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وأشار وزراء الخارجية إلى موافقتهم على عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، واتفقوا على أن البنك الدولي والولايات المتحدة سيدعمان ويحضران الاجتماعات كمراقبين.

كما اتفق الوزراء على العمل من أجل استكمال التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، على أن يحضروا اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر 2019 و 13 يناير 2020 ، لتقييم ودعم التقدم المحرز. وذكر البيان أن وزراء الخارجية اتفقوا على الاحتكام إلى المادة 10 من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020.

وشدد وزراء الخارجية على أهمية مياه النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية التعاون عبر الحدود، ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أعقاب الاجتماعات التي عقدت في واشنطن بأن «الاجتماعات أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولا زمنيا واضحا ومحددا».