لاتفيا تدعو السعوديين للاستفادة من الفرص الواعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجار رينكيفيتش رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة في بلاده والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك أثناء لقائه والوفد المرافق له نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم في مقر المجلس أمس، لبحث أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتعاون المشترك بما يخدم قطاع الأعمال في مختلف المجالات.

وقال رينكيفيتش إن جمهورية لاتفيا تتمتع بالعديد من المقومات التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة، ونتطلع إلى إقامة علاقات مستقبلية بين مجلس الغرف السعودية والجهة المناظرة له في لاتفيا، بهدف زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين والعمل على تمكين رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بما فيها تقنية المعلومات، والصناعة الدوائية، والتعليم، والصحة، والبيئة.