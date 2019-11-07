الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء اليوم للمرة الأولى في خمسة أشهر

الخميس 7 نوفمبر 2019

ارتفاع أسعار الغذاء

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية اليوم للمرة الأولى في خمسة أشهر في أكتوبر بدعم من قفزات في أسعار السكر والحبوب وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".



وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 172.7 نقطة في أكتوبر، مرتفعا 1.7 %مقارنة مع الشهر السابق وستة بالمئة على أساس سنوي.

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توقعت الفاو أيضا أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.704 مليار طن في 2019، بما يقل قليلا عن توقعها السابق.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار السكر 5.8 % مقارنة مع مستويات سبتبر ، لأسباب على رأسها توقعات لانخفاض الإمدادات في العام المقبل بعد توقعات لتقليصات ضخمة على إنتاج السكر في الهند وتايلاند.

وخفضت المنظمة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2019 نحو مليوني طن إلى 2.704 مليار طن، لكنه يظل أعلى بنسبة 1.8 % فوق مستويات 2018.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح 765 مليون طن، بانخفاض مليون طن تقريبا مقارنة مع التوقعات السابقة، لكنه مازال متجها صوب تسجيل رقم قياسي جديد وبارتفاع 4.5 % مقارنة مع 2018.