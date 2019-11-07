الخطوط السعودية تمنح تخفيضا للمتقاعدين.. وتصمم بوابة الكترونية لتسهيل خدماتهم

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الخميس 7 نوفمبر 2019 جانب من توقيع الإتفاقية منحت الخطوط الجوية العربية السعودية للمتقاعدين والمستفيدون من عملاء المؤسسة العامة للتقاعد تخفيضاً بنسبة 10% على أسعار تذاكر درجة الضيافة لجميع الوجهات الداخلة والدولية التي تصل إليها رحلاتها وعلى باقات برنامج عطلات السعودية، التي تشمل إلى جانب تذاكر السفر المواصلات والجولات السياحية والإقامة في آلاف الفنادق والمنتجعات حول العالم، وذلك بموجب اتفاقية وقعت عليها المؤسسة العامة للتقاعد بالشراكة مع الخطوط السعودية.

ويسري التخفيض الخاص بالمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم فور توقيع الاتفاقية وفقا لمساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة خالد الحزيم، الذي إلى أشار كذلك إلى إتمام تصميم وتجهيز بوابة خاصة بخدمات المتقاعدين عبر الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية، والاستفادة من الخدمات الخاصة بالمتقاعدين عبر إجراء سهل يختصر الوقت والجهد للمستفيدين من هذه الخدمات، منوهاً بجهود مؤسسة التقاعد وحرصها على توفير المزايا للمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم .

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